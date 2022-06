fail : Kiss sort le drapeau d’Australie… à Vienne

Il n’en n’aura pas fallu plus pour que les moqueries tombent en masse lors d’un concert de Kiss à Vienne, pendant lequel le logo du groupe été affiché avec le drapeau australien.

L’impair a été commis à la fin du concert de ce dimanche au Wiener Stadthalle avec la phrase “KISS LOVES YOU VIENNA” affichée sur l’écran pendant que les fans quittaient les lieux. Mais comme l’a fait remarquer Ben Nguyen sur Twitter, le logo de Kiss apparaissait dans le drapeau australien, et non pas autrichien, dont Vienne est la capitale.