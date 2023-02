Faible contre les gros, cadres absents : le PSG inquiète avant d’affronter le Bayern

En première ligne, Christophe Galtier n’a pas cherché à se cacher en conférence de presse. "Si je n’étais pas inquiet, ce serait grave. On a un calendrier très chargé et un effectif très touché et affaibli mais on est inquiet.", a-t-il concédé.

À l’approche du huitième de finale aller de la C1 contre le Bayern, qui reste sur trois succès de suite, l’optimisme n’est pas de mise dans le chef du technicien français. "Ce n’est pas une question d’état d’esprit ou de manque d’intensité, c’est l’état actuel de l’effectif. Je ne vais pas me cacher derrière ça mais l’état actuel de l’effectif est celui-ci. C’est bizarre de dire ça en parlant du PSG mais c’est la réalité.", a-t-il expliqué après la rencontre, évoquant notamment les absents.

Kylian Mbappé, Lionel Messi et Marco Verratti n’étaient, en effet, pas disponibles pour ce match mais certains pourraient être disponibles mardi. "Je ne pense pas qu’on verra Kylian mardi.", a-t-il amorcé. Il suit son protocole de rééducation. Il a été victime d’une lésion musculaire. On prendra zéro, zéro, zéro risque avec Kylian, en espérant récupérer Marco, Leo et ceux qui étaient sur le banc aujourd’hui."