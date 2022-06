Fagnes : la Province entame la rénovation des caillebotis le long de la Helle

Si on travaille déjà du côté de la Helle, pour le reste, il faudra attendre le cadastre des caillebotis à restaurer, un cadastre en cours de réalisation par la DNF (division nature et forêt) et le commissariat au tourisme de la Région wallonne : "il devrait être terminé pour la rentrée", explique Gonzague Milis, en charge du dossier à la Région, "il y a 80 kilomètres de caillebotis en Wallonie dont 60 en province de Liège. Heureusement, on ne doit pas tout rénover sinon cela coûterait de 8 à 10 millions ! On établit des priorités en fonction de la sécurité, certains sont devenus dangereux vu leur état, l’intérêt touristique et l’intérêt environnemental pour éviter de piétiner certaines zones".

Région et Province devraient, ensemble, libérer plus de 2,5 millions d’euros pour restaurer le réseau caillebotis d’ici 2024.