Fadel Lahoussine, pour un Molenbeek plus juste et durable

L’histoire débute en 2000, lorsque Fadel Lahoussine accompagné de sa femme, Fadma Amine, et leurs trois enfants quittent le Maroc et viennent définitivement s’installer à Bruxelles. À cette époque, la problématique des logements dans notre capitale était déjà criante. Surtout pour les familles à revenus modestes ou d’origines étrangères. "C’était très difficile, voire impossible, de trouver un logement décent et suffisamment grand pour accueillir toute la famille… On a finalement trouvé un appartement à Étangs Noirs. Il était dans un piteux état. On a rapidement déménagé à Anderlecht dans un appartement de 56 m2. À cinq, on n’avait aucune intimité…"

Pour Fadel et sa famille, trouver un logement décent et abordable était devenu un combat quotidien. À plusieurs reprises, l’homme fond en larmes, mais il gardera toujours espoir. "Un beau jour, en 2002, j’ai été accueilli par Geert Depauw à la Maison de quartier Bonnevie à Molenbeek. Il m’a présenté un projet d’habitat groupé et m’a demandé si ça m’intéressait. J’ai tout de suite dit oui ! Deux ans plus tard, en 2004, j’ai reçu un coup de téléphone qui m’annonçait que notre participation au projet était confirmée. C’était magnifique." La famille allait enfin pouvoir se projeter dans un logement adapté à leurs besoins.