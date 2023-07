FADA Food Truck Festival à Liège. Tipik vous y invite !

Le Fada est de retour dans le Parc d'Avroy du 19 au 23 juillet pour une nouvelle édition qui s'annonce à nouveau comme une vraie réussite. Le FADA, c'est une vraie expérience qui marie musique live, arts de rue, dégustation de street food et bons moments en famille ou entre amis.

5 jours de découvertes culinaires autour de foodtrucks de qualité , d'animations originales et culturelles pour petits et grands (rencontre avec les personnages de la série pour enfants Pat'Patrouille, spectacle de dinosaures, initiation à la salsa et la bachata, séance de Yogapéro,...), de plaisirs partagés dans une atmosphère conviviale et festive comme seul le FADA en a le secret...

Tipik vous offre un pack avec entrées pour 2 personnes ainsi que des tickets Food&Drinks. Complétez le questionnaire ci-dessous pour gagner et assister à l'évènement.