FADA Festival : les food-trucks ont-ils toujours la cote ?

Cet avis, il est en grande partie partagé par les participants du FADA Festival, qui réunit près d’une vingtaine de food-trucks chaque année. "Depuis maintenant 14 ans, je fais des food-trucks. On a beaucoup plus de concurrence et, pour moi, c’est un domaine qui a repris beaucoup de cote, peut-être même plus qu’avant !", confie l’un des participants.

La formule food-truck connaît un second souffle et elle s’oriente de plus en plus vers l’événementiel, tant dans le secteur privé que professionnel. Un effet de mode qui n’a donc pas fini d’avoir la cote.