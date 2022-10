Factures impayées : il ne peut pas y avoir de frais pour le 1er rappel de paiements, ensuite, ils sont plafonnés

Une mesure à la fois

Enfin, concernant la mise en demeure par laquelle commence toute activité de recouvrement amiable, elle aura de nouveaux effets : en fonction de certaines situations (contestation de la dette, demande d’un plan d’apurement ou demande de médiation de dettes), aucune autre mesure de recouvrement amiable ne pourra être exécutée pendant un certain délai. "Nous voulons instaurer un bouton stop qui protège le consommateur et qui lui offre la possibilité de trouver des solutions adaptées à sa situation", selon le ministre.

Les recouvreurs de dettes seront, par ailleurs, tenus de vérifier que les montants des clauses indemnitaires réclamées au consommateur respectent les plafonds fixés par la loi. Et les huissiers et avocats qui font du recouvrement amiable seront également soumis au contrôle de l’inspection économique et donc aux sanctions prévues par le Code de droit économique.

Le projet de réforme doit encore passer au Parlement, en vue de son entrée en vigueur avant l’été.