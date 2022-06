Factures impayées, excuses bidons, gestion lacunaire : les organisateurs du Verdur festival traînent une mauvaise réputation

Stéphane Delory, gérant de "Life4Life", un opérateur technique basé à Gembloux, a lui aussi connu une mauvaise expérience au Verdur.

"On a assuré l’éclairage du site en 2018 mais on a jamais été soldé de cette facture. On devait faire 2019 mais nous avions conditionné notre prestation au règlement de la facture de l’année précédente. Ça n’a jamais été fait. Nous avons donc décidé, un mois avant l’événement, de ne pas travailler avec eux."

Pour Stéphane Delory, l’organisation du Verdur 2022 était très mal embarquée. Et la météo n’a rien à voir avec cette annulation.

"La veille, on est au Bear Rock à Andenne. On annonce pourtant une mauvaise météo mais ça se fait quand même. On est en Belgique. Ce n’est pas la bonne raison, ce n’est pas possible."

Selon ce professionnel, tout le monde savait que le festival, une semaine avant la date, n’avait pas de prestataire technique. Ce qui pourrait expliquer l’annulation soudaine.