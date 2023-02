Factures de gaz et d’électricité : que sont ces accises dont il est question ?

C’est l’Etat qui décide du montant des accises. "Les accises sont des taxes perçues sur une certaine quantité, un certain volume ou un certain nombre d’unités", explique Julien Vandernoot, Chef du service Finances publiques et Fiscalité à l’Umons. "Les accises, ce sont des montants fixes, peu importe le prix de base du produit", ajoute Julien Vandernoot. Donc, "on va appliquer, par exemple un certain montant d’accises par litre d’essence ou par hectolitre d’essence, un certain montant d’accises pour une certaine quantité de tabac", poursuit le professeur en finances publiques et fiscalité de l’Umons.

Si le prix de l’alcool ou celui de tabac augmente, même fortement, les accises restent fixes. Le consommateur paiera toujours le même montant.

C’est tout le contraire de la TVA. Si le montant des accises reste constant, quel que soit le prix du produit de base, le montant payé au titre de la TVA, lui, varie. "Au niveau de la TVA, vous êtes dans le cadre d’une taxe qui est perçue sur base d’un certain pourcentage de la valeur du bien ou du service concerné", explique Julien Vandernoot. Avec un taux de TVA à 21%, un article au prix de base de 100 euros coûtera 121 euros. Si le prix passe à 200 euros, la TVA payée passe à 42 euros.