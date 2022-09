Factures d'énergie : un Sérésien décide de suspendre ses domiciliations

Payer ses factures d'énergie, c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde. Alors certains consommateurs ont décidé d'entrer en résistance afin de reprendre le contrôle sur leurs dépenses. C'est le cas d'Yves, à Seraing. Il a dressé la liste de ses domiciliations. Et une à une, il les a annulées.

Je veux garder la main sur le paiement de mes factures d'énergie

"Pendant des années, j'ai payé mes factures d'énergie en attendant les factures. Et puis, pour me faciliter la vie, il y a quelques mois, je me suis dit que j'allais passer à la domiciliation" explique-t-il. "Et puis avec la crise de l'énergie qu'on connait toutes et tous, je vais suspendre les domiciliations pour reprendre la main sur ma gestion de l'énergie parce qu'en cas de régularisation, -ce qui ne saurait manquer-, et avec l'augmentation des factures, je veux garder la main et ne pas être prélevé automatiquement. C'est une première chose."

Un "acte de résistance symbolique"

Annuler toutes ses domiciliations, c'est également pour Yves une façon de montrer sa mauvaise humeur et de protester contre les fournisseurs d'énergie: "On peut appeler ça de la désobéissance civile ou en tout cas un acte de résistance à ma mesure, mais c'est pour montrer qu'ils n'ont pas tous les pouvoirs. C'est un peu naïf puisque, in fine, si demain je ne paye pas mes factures d'énergie, ils ont les moyens très simples de me couper l'énergie, mais derrière ça, il y a un symbole."