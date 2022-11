Factures d’énergie trop élevées ? Comment savoir si vous avez droit au tarif social et où vous adresser pour en faire la demande ?

Il y a également des informations erronées : "Moi je vois autour de moi au Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté", poursuit Christine Mahy, des personnes qui ont pris contact avec un service à même de leur répondre valablement. A une, on lui disait "Oui, vous avez droit" et une autre personne disait "Vous n'avez pas droit". Si, dans telle situation on dit "non", une autre personne se dira : ça ne sert à rien que j'aille voir et j'auto-renonce à ce droit".