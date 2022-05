Factures d'énergie : les demandes d'étalements de paiement en hausse, une bonne idée?

TotalEnergies nous explique que le nombre de demandes est en hausse de 50% par rapport à 2021. Même constat pour les autres fournisseurs d'énergie. La FEBEG, la Fédération belge des Entreprises électriques et gazières, prévoit quant à elle une augmentation de 50 à 100% des demandes. De plus en plus de consommateurs font face à des factures trop élevées qu'ils ne peuvent plus payer. Et ce, malgré la baisse à 6% de la TVA sur le gaz et l’électricité. Pour aider leurs clients, les fournisseurs proposent un plan de paiement sur plusieurs mois. Une solution à prévoir en dernier recours uniquement et pour les clients dans le besoin. D’autres solutions prévalent comme un ajustement des factures d'acompte, une consommation d’énergie réduite ou encore l'accès à des aides via le CPAS et le tarif social. Côté légal, aucune loi n'impose aux fournisseurs d'accepter un étalement de paiement ni ne régit les délais et les montants à payer.