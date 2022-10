"On n’a pas envie que les résidents voient augmenter de manière faramineuse le coût pour le séjour", expliquait la ministre wallonne Christie Morreale (PS), la ministre de l’Emploi, de l’Action sociale, de la Santé et de l’Égalité des Chances. "On essaie d’amortir le choc, comme on l’a fait dans le cadre du Covid, avec des primes de 450 euros par personne qui sont dans les maisons de repos", précise-t-elle.

Au total, pour les près de 600 maisons de repos wallonnes, c’est une enveloppe de 22,5 millions d’euros qui est prévue. Les 450 euros seront versés pour chaque lit occupé.