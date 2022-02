Facture d’énergie à Bruxelles : "Nous resterons attentifs à la situation" dit Alain Maron

"Ce qui m’importe c’est que les Bruxelloises et les Bruxellois puissent avoir du gaz et de l’électricité aux meilleures conditions possibles. Et que la fourniture soit garantie. Notre ordonnance garantira la fourniture d’énergie" commente Alain Maron. "Nous resterons très attentifs à l’évolution de la situation. Nous verrons si des mesures sont complémentaires sont nécessaires".

Alain Maron a aussi fait le point sur la question de la rénovation du bâti. "C’est le plus important. Si on veut structurellement solutionner les choses, il faudra que les bâtiments soient isolés et la consommation d’énergie plus faible. On lance dans quelques semaines le portail Renolution, un gros programme de travail avec tous les acteurs bruxellois qui travaillent sur cette matière-là. On va plus aider les gens, les propriétaires mais aussi les locataires. On a déjà augmenté de 50% l’utilisation des primes en 2 ans. On veut continuer dans cette direction. C’est bon pour l’environnement, c’est bon pour le social et pour le climat".