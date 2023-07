"Facteur Cheval ou le rêve d’un fou", l’histoire d’un palais construit par un seul homme, en tournée en Belgique cet été

Les 7, 8 et 9 juillet à la Ferme de Martinrou à Fleurus

14, 15 et 16 juillet au Château de Bioul à Anhée

11, 12 et 13 août à la Ferme de l’Hosté à Wavre

18, 19 et 20 août à l’Abbaye de Villers-la-Ville

25, 26 et 27 août à la Ferme de Lansrode à Rhode-Saint-Genèse

Réservations et informations sur le site de Panache Diffusion.