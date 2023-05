Façonner les femmes, une histoire du soutien-gorge : incursion au sein de l’art

Plus classique, mais bien contemporain. La Russe Nathalia Chipilova, installée depuis très longtemps dans le sud de la France, offre, un peu comme Claude Monet et sa série de la cathédrale de Rouen, une large déclinaison du soutien-gorge : bleu, jaune, violet, or, blanc, rouge… tantôt à l’huile, tantôt à l’acrylique… sur papier ou carton. Pour les amateurs, la possibilité de s’offrir un arc-en-ciel de soutien-gorge !