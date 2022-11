"Faces of water" à Bozar, le vrai visage de la mondialisation

Autre œuvre, autre artiste, autre thématique, le belgo-américain Haseeb Ahmed prend un sujet assez peu abordé dans le débat public, celui de la pollution pharmaceutique : "Il faut savoir que 90% de la pollution pharmaceutique provient de notre urine et de celle des animaux que nous consommons."

Une réalité sur laquelle l’artiste se penche dans ses travaux Your Urine, A Fountain of Eternal Youth et The Fountain of the Amazons, s’intéressant tour à tour aux médicaments contre le vieillissement et aux contraceptifs.

Cette dernière remet en question la consommation des pilules contraceptives. Quasi entièrement utilisée par les femmes, on y voit l’urine, s’écoulant d’un bassin féminin, y être filtrée. Au fur et à mesure, un dépôt de matières lourdes s’est formé dans le bas du réceptacle. Symbolisant les éléments difficilement filtrés par nos systèmes d’épuration, il fait également penser à l’aliénation des corps que provoquent ces produits pharmaceutiques si nocifs et pourtant si banalisés.