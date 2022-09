Facebook s’en prend à Discord avec les "Community Chats"

Le réseau social de Meta proposera une nouvelle façon de communiquer à ses 3 milliards d’utilisateurs. Baptisé "Community Chats", cette fonctionnalité s’inspire de Discord, une plateforme bien connue des streamers et des gamers.

Ce n’est pas la première fois que Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger "s’inspire" de la concurrence. Et ce n’était qu’une question de temps avant que Discord devienne une inspiration.

L’idée des Community Chats est donc de regrouper les utilisateurs autour de sujets, et de leur permettre de discuter entre eux. Évidemment, les discussions audio et vidéo sont de la partie, et les groupes peuvent être gérés par des administrateurs.

Les admins seront d’ailleurs en charge des discussions, des outils seront d’ailleurs à leur disposition afin d’éviter tout débordement. Cela passera notamment par des listes de mots ou de phrases qui seront interdites et immédiatement supprimées. Ils pourront également bloquer, rendre silencieux ou suspendre des individus un peu échauffés.

Si vous êtes un utilisateur de Discord, cela n’a rien de nouveau. Reste à savoir si la "nouvelle" fonctionnalité de Meta saura séduire les utilisateurs. Surtout quand on sait que les plus jeunes désertent de plus en plus le réseau social, au profit d’alternatives comme Snapchat et surtout TikTok.