Facebook pourrait autoriser la création de 5 profils par compte

Facebook n’est plus le réseau social à la mode et Meta le sait très bien. Alors que TikTok et Instagram continuent de séduire les utilisateurs, notamment les plus jeunes, Facebook tente le tout pour le tout en permettant de multiplier les profils à partir d’un seul et même compte.

L’objectif, selon l’entreprise, est de permettre aux utilisateurs et utilisatrices de “personnaliser leur expérience en fonction de leurs intérêts et de leurs relations.” Actuellement en phase de test, l’idée pourrait voir le jour prochainement si les résultats sont concluants.

De quoi offrir aux utilisateurs un moyen de cibler leur contact avec un profil particulier, de se créer un double selon certains centres d’intérêt ou de séparer travail et vie privée, par exemple. De plus, Facebook, qui a longtemps obligé les utilisateurs à indiquer leur vrai nom et prénom, pourrait abandonner cette règle sur les profils supplémentaires.