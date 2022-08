Facebook n'est plus utilisé que par un tiers des ados américains, selon une étude.

TikTok, de son côté, estime ne pas jouer dans la même cour. "Nous sommes une plateforme de divertissement", avait indiqué Blake Chandlee, un haut responsable de l'application dans une interview à la chaîne CNBC en juin. "Facebook est une plateforme sociale", avait ajouté le dirigeant, qui a passé 12 ans chez Facebook. "Leur cœur de métier, ce sont leurs algorithmes basés sur les relations sociales."

Instagram a récemment traversé une polémique quand les célébrités Kim Kardashian et Kylie Jenner l'ont appelé à "redevenir Instagram" et à "cesser d'essayer d'être TikTok", un message largement applaudi et relayé par des usagers. Les critiques reprochent notamment à la plateforme de mettre trop l'accent sur les vidéos et les contenus de créateurs recommandés par l'algorithme, même s'ils ne font pas partie des comptes suivis par les utilisateurs.