Facebook Messenger vide votre batterie, on en a la preuve

Vous ne rêvez pas, Messenger et les autres applications de Meta ont bel et bien un impact négatif sur la batterie de votre smartphone.

Et c’est ni plus ni moins qu’un ancien employé de l’entreprise, George Hayward, qui l’avoue. Selon lui, Meta effectuerait des “tests négatifs” sur les applications WhatsApp, Instagram, Facebook et surtout sur Messenger. L’ex-employé est d’ailleurs en procès contre Meta, qu’il accuse de licenciement abusif suite à ces tests auxquels il n’aurait pas souhaité participer.

Les “tests” en question seraient tout simplement des expérimentations menées par Meta, à l’insu des utilisateurs. Cela permet notamment de tester discrètement des nouveautés ou d’analyser les performances d’une application. Une pratique qui n’est malheureusement pas rare, et qui a un impact considérable sur les batteries. Car plus on ajoute des fonctionnalités, plus l’application devient énergivore.