Facebook Messenger ne sera plus disponible sur l’Apple Watch

Rappelons que l’application Messenger permettait de répondre par écrit (avec un mini-clavier ou en écrivant directement sur l’écran), ainsi que vocalement. Ce qui était bien plus pratique que de lire une notification et sortir son iPhone pour répondre. Mais une fois de plus, le manque d’intérêt des développeurs est la faute d’Apple, qui n’a pas vraiment su mettre en avant les avantages de sa plateforme.

Selon les rumeurs, la marque à la pomme devrait apporter des changements majeurs à sa montre connectée avec watchOS 10, qui sera dévoilé le 5 juin prochain lors de la WWDC. Les applications tierces pourraient ainsi être moins mises en avant grâce à une nouvelle interface utilisateur basée sur des widgets. Ce qui pourrait régler le problème, comme l’avait expliqué le journaliste Mark Gurman, qui estime que cette décision est un aveu qu'une expérience d'application semblable à celle de l'iPhone n'a pas toujours eu de sens sur une montre, car "les applications pour l'Apple Watch n’ont pas réussi à s’imposer."