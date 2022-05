Facebook Live – Nordin Jbari : "Je ne comprends pas ce que fait Vincent Kompany avec Anouar Ait El-Hadj"

Comme chaque semaine, nous avons profité d’un Facebook Live pour préfacer la traditionnelle Tribune et revenir sur la 2e journée des Play-Offs. Au programme donc, avec Nordin Jbari comme invité, les deux matches intéressants mais vierges de buts en PO1, les débordements honteux lors de Seraing-RWDM et les fortunes diverses de nos Diables rouges sur les pelouses européennes ce weekend.

Sous la loupe ce lundi, la prestation d’Anderlecht, qui a tenu en échec Bruges à domicile, au terme d’une rencontre globalement maîtrisée. "Après le match en Coupe et le derby raté face à l’Union, il fallait une réaction et il y en a eu une. Après, on peut effectivement applaudir le fait que Vincent Kompany soit parvenu pour la 2e fois à amener Anderlecht dans ces PO1 à quatre mais s’ils finissent 4e, c’est un échec" analyse Nordin Jbari.

A 4 matches de la fin de saison, les Mauves se retrouvent pour l’instant 3e, à 10 points du leader unioniste. Ils peuvent donc (quasiment) faire une croix sur le titre et se focaliser sur la lutte pour le… Top 3 : "Ce qui manque à Anderlecht ? Disons que pour jouer le titre, il faut être bon toute la saison. Vincent Kompany a cherché son système pendant un petit temps. Finalement, il a opté pour son système à deux attaquants mais il y a combien de temps, trois quatre mois seulement ? Son problème c’est que, parfois, lors des premiers mois de la saison, il veut changer ses idées et ses plans. Des plans qui peuvent être bons, parce que quand il en parle c’est convaincant, mais est-ce qu’il a les joueurs pour ? Et puis, il faut en parler : l’année dernière vous avez Nmecha qui casse la baraque puis s’en va, cette année Zirkzee et Kouamé vont partir aussi, à chaque fois vous devez recommencer à zéro, ce n’est pas facile."