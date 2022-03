Facebook Live – Fred Wasseige : "Le problème, c’est que la Belgique a besoin de bien jouer pour gagner des matches"

Benjamin Deceuninck recevait Swann Borsellino et Frédéric Wasseige dans le tout nouveau studio digital de la RTBF pour débriefer le partage entre la Belgique et l’Irlande.

Orphelins de ses cadres, les Diables ont concédé le nul à Dublin. Un goût de trop peu qui en dit beaucoup sur la mentalité belge, selon Swann. "Il faut savourer et être exigeant. Ce n’est pas incompatible de dire que tu as des joueurs d’exception et pester quand tu perds contre l’Italie à l’Euro".

Fred Wasseige profite ensuite de l’absence des Courtois, Lukaku, De Bruyne ou Hazard pour les remercier du chemin parcouru. "Je n’ai pas besoin qu’ils aient des titres. S’ils arrêtent tous demain, je leur dirai merci. Ils m’ont rendu heureux".

Un secteur inquiète cependant nos consultants : la défense. "Denayer ne joue plus à Lyon. Boyata pareil au Hertha Berlin. Dans la compo actuelle, le trois arrière est ce qui inquiète le plus et à juste titre. Passer à quatre derrière avec Théate à gauche n’est pas une solution car ce n’est pas là qu’il joue à Bologne" argumente Swann.

Les troupes de Roberto Martinez peuvent-elles remporter ce fameux titre tant attendu en changeant de système ? Fred Wasseige n’est pas de cet avis. "Le problème, c’est que la Belgique a besoin de bien jouer pour gagner des matches. Tu ne vas pas au bout d’une compétition en jouant bien tous les matches. L’Italie nous l’a d’ailleurs prouvé à l’Euro. Je pense qu’il faut donc changer l’état d’esprit. Nous ne sommes pas obligés d’êtres beaux pour être gagnants à la fin".