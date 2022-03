Facebook Live de La Tribune : "On voit maintenant ce que l’Union Saint-Gilloise a dans le ventre"

Dans le Facebook Live pour préfacer La Tribune ce lundi soir, Frank Peterkenne a répondu à vos questions. Journaliste de la rédaction des sports, Frank est également éditeur de La Tribune. Il a profité du Facebook Live pour détailler sa journée à ce poste et expliquer son rôle. Vous lui avez demandé son avis au sujet de la saison du Standard, de celle de Charleroi, du top 4 mais aussi de l’Union Saint-Gilloise.

Pour Frank, en l’état actuel l’Union reste favorite. S’il y a un moins, le journaliste aurait plutôt misé sur Bruges, la capacité de l’Union à ne pas s’effondrer dans une période un peu moins idéale (suspension de Vanzeir notamment) prouve qu’il faudra compter sur l’équipe jusqu’au bout. "J’ai longtemps cru que l’Union allait s’écrouler à un moment. Que c’était formidable, extraordinaire mais qu’ils n’avaient pas encore été confrontés à l’adversité. Ils faisaient une saison parfaite idyllique. […] Je me suis dit qu’à un moment ils allaient être dans une dynamique négative et que c’était là qu’on allait vraiment voir de quoi ils étaient capables. Ils sont en train de traverser ces moments compliqués. Ils ont joué sans Nielsen, ils jouent sans Vanzeir, il avait loupé un penalty. Ils ont été à la peine encore ici mais malgré tout ils continuent d’avancer et de gagner des matches. Il y a un mois j’aurais dit Bruges, aujourd’hui je vous dis l’Union. On voit maintenant ce que l’Union Saint-Gilloise a dans le ventre, qu’elle est capable d’aller au bout, parce qu’il y a de l’adversité. Et puis il y a le facteur x : Felice Mazzu. " De l’autre côté, il est sceptique sur la capacité de Bruges à décrocher le titre depuis le départ de Clément, avec un nouvel entraîneur, une nouvelle tactique et une nouvelle philosophie. Le suspens reste malgré tout entier selon Frank Peterkenne.

Réponse dans quelques semaines donc.