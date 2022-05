Facebook Live de La Tribune – Guillaume Gillet : "Celui d’Anderlecht était le projet idéal pour moi mais je garde le RFC Liège dans mon cœur"

Guillaume Gillet est également revenu sur sa dernière saison, un peu particulière. Mis de côté à Charleroi alors qu’il paraissait incontournable la saison précédente, le Liégeois a finalement terminé sa saison à Waasland-Beveren.

"C’est vrai que c’était une saison un peu spéciale. A Charleroi, il y avait quelque chose qui ne tournait plus rond. J’attendais le moment de regoûter aux joies d’un match. A mon âge, s’entraîner juste pour accompagner l’équipe et monter au jeu à la 89e, ça ne me convenait pas. C’était difficile pour moi d’accepter cette situation. D’autant plus que depuis mon arrivée à Charleroi j’avais bien presté et j’avais prouvé que j’avais ce qu’il fallait pour aider le club et l’équipe."

Et d’ajouter : "Je me suis retrouvé en Tribunes. C’était assez aberrant comme situation. J’ai essayé de rester le plus simple possible et de ne pas montrer aux équipiers que j’avais baissé les bras, au contraire. J’avais vraiment l’intention de terminer cette aventure sur une bonne note.

J’ai ensuite choisi de reculer pour prendre du plaisir. C’est ce que j’ai retrouvé à Waasland-Beveren. Même si c’était en D1B, ça avait peu d’importance car j’étais sur le terrain tous les week-ends, j’ai été titulaire douze fois sur douze, je jouais tout le temps 90 minutes. Je remercie Waasland pour la confiance qu’il a eu en moi. Dommage de ne pas avoir atteint l’objectif de la montée au final."