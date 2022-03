Facebook lance ses lunettes connectées en Belgique

Meta et Ray-Ban proposent désormais les “Ray-Ban Stories” dans quatre nouveaux pays, dont la Belgique.

Pour rappel, les Ray-Ban Stories permettent de capturer et de partager des moments grâce aux caméras intégrées aux lunettes. Ces “smart glasses” sont en effet pourvues de deux caméras pour prendre des photos et des vidéos, d’écouteurs audio dynamiques et de trois microphones intégrés pour offrir une qualité de son et de voix pour les appels et les vidéos.

Disponibles en 28 versions différentes (il est possible de modifier le style, la couleur et les verres), les Ray-Ban Stories reprennent trois montures classiques de la marque, à savoir la Wayfarer, la Round et la Meteor.