Facebook, Instagram, Twitter et les autres vont-ils bientôt devenir payants ? On s’est habitué à un modèle gratuit, où "le produit, c’est nous". Mark Zuckerberg, le patron de Meta, vient d’annoncer que de formules payantes allaient être lancées et testées pour Facebook et Instagram, des formules testées notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le prix est de 12 à 15 dollars, pour obtenir un compte certifié. Ces comptes concernent plutôt les professionnels des réseaux, les personnalités ou les influenceurs.

Qu’ont-ils à gagner avec ces comptes certifiés ? Pourquoi ces formules payantes, dans quel contexte économique ? Découvrez l’analyse de Gilles Quoistiaux, journaliste à l’Echo, dans Déclic.