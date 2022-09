Facebook Gaming : clap de fin face au titan Twitch

Lancée en avril 2020, l’application Facebook Gaming proposait non seulement sa propre plateforme de streaming mais aussi un espace communautaire pour les amateurs de jeux vidéo. En plus de cet espace, l’application rassemblait les dernières actualités numériques et vidéoludiques, toujours dans ce but de centraliser l’utilisation des différents services de META : garder ses utilisateurs dans son environnement numérique. META voulait ainsi concurrencer la plateforme d’Amazon : Twitch.

Mais il n’aura donc fallu que deux ans pour que META se rende compte que la concurrence sur le marché du streaming et du gaming en ligne est rude : le titan Twitch ne cille pas et n’est pas près de ployer le genou face aux autres plateformes de streaming. En effet, comme on l’apprend chez nos confrères du Monde : "Selon un rapport de l’entreprise Streamlabs, Twitch attirait 76,7% des spectateurs du secteur du stream de jeu vidéo au deuxième trimestre 2022, contre 15,4% pour Youtube Gaming et 7,9% pour Facebook Gaming. Au total, ce rapport comptabilise qu’environ sept milliards d’heures de vidéo auraient été regardées sur ces trois plates-formes à cette période."