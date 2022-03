Facebook fait une entorse à sa modération et tolère désormais les appels à la "mort des envahisseurs russes"

Quel est l’intérêt de Facebook ?

Comme l’explique Damien Renard, professeur à l’Ecole de communication de l’UCLouvain, les messages violents à l’égard d’un personnage public ne sont pas interdits par la politique de modération de Facebook. A priori, les insultes envers les dirigeants russes étaient donc déjà "tolérées" par la plateforme.

Dans ce cas précis, on ne sait donc pas sur quoi est fondée la décision de Facebook. "On n’a pas les enjeux derrière", enchaîne Damien Renard. L’intérêt de la plateforme demeure donc difficile à interpréter.

L’intention de Meta est-elle noble ? "On sait que les contenus émotionnels sont largement plus commentés et discutés. Et on sait que Facebook est d’abord une plateforme qui vend des espaces publicitaires et qui a besoin de générer du trafic sur sa plateforme. En laissant circuler ces appels à la haine, n’est-ce pas aussi une façon de favoriser le trafic sur la plateforme ?", se demande le professeur.