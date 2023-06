Facebook et Instagram vont bloquer les médias canadiens pour ne pas payer les contenus journalistiques

Il n’y avait aucune urgence pour Meta à bloquer les contenus journalistiques : la nouvelle loi prévoit un délai de six mois avant son entrée en vigueur. Cette période doit servir à la négociation d’accords commerciaux avec les médias pour la rémunération des publications partagées sur leurs plateformes.

Les entreprises du numérique se sont vigoureusement opposées à la loi lorsqu’elle était débattue au parlement. Des amendements vidant le texte de sa substance ont finalement été rejetés. C’est à ce moment que les plateformes ont lancé leurs "tests" réduisant la visibilité des contenus de presse, une démarche perçue comme une tentative d’intimidation des décideurs et des entreprises de presse.

La presse en difficulté

La loi vise à soutenir le secteur de l’information en difficulté économique. L’avènement d’Internet et des réseaux sociaux a mis en péril le modèle économique de la presse dont les contenus, coûteux à produire, sont mis à disposition gratuitement, même partiellement, sur les plateformes qui en tirent bénéfice.

Au Canada, près de 500 médias ont cessé leurs activités depuis 2008, et plus de 20.000 journalistes ont perdu leur emploi. Les géants du net ont parallèlement connu une forte croissance d’audience et engrangent des milliards de dollars en publicité.

En refusant de reverser une partie de ces revenus aux journalistes qui produisent des contenus de qualité, Meta fait preuve d’une attitude "profondément irresponsable et déconnectée", a pointé le Premier ministre Justin Trudeau. Cette position est "erronée et dangereuse pour notre démocratie et notre économie", estime-t-il.