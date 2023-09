Facebook et Instagram : vers un abonnement payant sans publicités en Europe ?

Seriez-vous prêts à payer pour profiter de Facebook et Instagram sans publicités ? C’est ce que pense Meta, qui s’apprêteraient à lancer un abonnement, mais uniquement en Europe.

Selon le New York Times, Meta ferait face à plusieurs problèmes sur le Vieux Continent : les utilisateurs européens passeraient moins de temps sur Facebook et Instagram. Et les publicités proposées seraient moins ciblées, et donc moins rentables. À cela s’ajoutent des lois plus strictes, qui visent à défendre les utilisateurs, ce qui n’arrange évidemment pas Meta.

Comme l’explique l’article du NYT, "trois personnes au fait des projets de l'entreprise ont déclaré qu'il s'agissait d'une réponse à la surveillance réglementaire et d'un signe que la manière dont les gens vivent la technologie aux États-Unis et en Europe peut diverger en raison de la politique gouvernementale."

Concrètement, "les personnes qui paieront pour un abonnement à Facebook et Instagram ne verront pas de publicités au sein des applications", ce qui pourrait "aider Meta à repousser les inquiétudes concernant la protection de la vie privée et les autres contrôles des autorités de régulation de l'Union européenne en offrant aux utilisateurs une alternative aux services publicitaires de l'entreprise, qui reposent sur l'analyse des données des utilisateurs", annonce le quotidien américain.

Actuellement, on ne sait pas si Meta mettra en place cet abonnement, et si la suppression des publicités sera un argument suffisant pour justifier un abonnement payant.