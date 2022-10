Facebook en mauvaise santé financière : "quand on court après sa cible, on n’est pas toujours crédible"

Nicolas van Zeebroeck, professeur en stratégie et économie digitale à la Solvay Brussel School of Economics, qualifie Facebook de "suiveur". Mark Zuckerberg "a racheté Instagram et WhatsApp. Il voit que Snapchat et TikTok et donc il essaie de les imiter, de faire basculer Instagram dans le modèle de vidéos très courtes de TikTok […] Quand on est dans une logique d’imitation, on est toujours derrière… on court après la cible. Et on n’est pas toujours crédible".

