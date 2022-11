Facebook connaît peut-être votre numéro de téléphone, même si vous ne lui avez pas donné : voici comment l’effacer

Et il concerne à la fois les personnes possédant un compte Facebook, ainsi que tous ceux qui n’y sont pas (ou plus). “Si nous les possédons, vous pouvez demander à les faire supprimer de notre base de données qui contient les carnets d’adresses. Pour que ces informations ne soient pas de nouveau chargées dans notre base de données via le carnet d’adresses d’un utilisateur, nous devons les ajouter à notre liste de blocage”, explique le réseau social sur sa page.

La page peut retrouver un numéro mobile, un numéro fixe, ainsi qu’une adresse e-mail. Le réseau social enverra ensuite un texto contenant un code de confirmation, si une information est retrouvée. Meta promet alors de supprimer l’information. Mais vu qu’elle n’aurait pas dû y être au départ, difficile de faire une fois de plus confiance à l’entreprise.