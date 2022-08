Facebook a fourni des données à la police américaine : comment supprimer son compte ?

Désactiver son compte

La première façon de quitter Facebook est moins radicale et consiste à suspendre temporairement votre compte. Vous n'êtes plus présent sur la plateforme, mais vous pouvez à tout moment vous reconnecter et y faire votre grand retour. Comme l'explique Facebook, “votre compte sera désactivé, et votre nom et vos photos seront supprimés de la plupart des contenus que vous avez partagés. Vous pourrez continuer à utiliser Messenger.".

Si vous n'êtes pas encore prêt à vous débarrasser définitivement de votre compte, optez pour cette solution. Pour cela :

Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte en cliquant sur la flèche située dans le coin supérieur droit. Ensuite, cliquez sur “Paramètres et confidentialité” puis sur “Paramètres Dans le menu de gauche, cliquez sur “Vos informations Facebook” Enfin, cliquez sur “Voir” à côté de l’option “Désactivation et suppression”

Supprimer son compte

La deuxième façon de quitter Facebook est définitive. La première partie de la marche à suivre est similaire :

Rendez-vous dans les paramètres de votre compte en cliquant sur la flèche située dans le coin supérieur droit. Ensuite, cliquez sur “Paramètres et confidentialité” puis sur “Paramètres Dans le menu de gauche, cliquez sur “Vos informations Facebook” Enfin, cliquez sur “Voir” à côté de l’option “Désactivation et suppression”

Ensuite, en choisissant l’option “Supprimer le compte”, Facebook vous indiquera “qu’une fois le processus de suppression démarré, vous ne pourrez plus réactiver votre compte ou récupérer du contenu ou des informations que vous y aviez ajoutés.”

Avant de confirmer, le réseau social vous laisse donc le choix de désactiver votre compte si vous souhaitez continuer d’utiliser Messenger. Et vous laisse également la possibilité de télécharger vos informations (photos, publications, etc.).

À noter que vous pouvez annuler la suppression de votre compte si vous avez lancé le processus il y a moins de 30 jours. Passé ce délai, votre compte et toutes vos informations seront définitivement supprimés, et vous ne pourrez plus les récupérer.

Pour annuler la suppression de votre compte :

Connectez-vous à votre compte Facebook dans les 30 jours suivant le lancement du processus de suppression de votre compte. Cliquez sur Annuler la suppression.

Enfin, Facebook explique que “la suppression de tout le contenu que vous avez ajouté peut prendre jusqu’à 90 jours à partir du moment où vous lancez le processus. Ces informations ne sont pas disponibles sur Facebook pendant que nous les supprimons. Toutefois, même après 90 jours, il est possible que des copies de vos informations se trouvent toujours dans le système de sauvegarde qui nous permet de récupérer vos données en cas de catastrophe, d’erreur logicielle ou d’autre évènement entraînant une perte de données.”