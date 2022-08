Face aux prix plus attractifs, de nombreuses familles belges vont en France pour acheter les fournitures scolaires

Plusieurs hypothèses existent pour expliquer ces différences de prix. La première, ça pourrait être la TVA. Néanmoins, la différence n’est pas énorme. Elle est de 20% en France. 21% en Belgique.

"Carrefour Belgique" explique à nos confrères de la DH, que les prix plus élevés chez nous peuvent s’expliquer par les prix pratiqués par les fournisseurs. En effet, "Carrefour Belgique" doit acheter plus cher les fournitures scolaires.

L’enseigne explique aussi que les économies d’échelle sont plus difficiles à faire dans un plus petit pays. Par ailleurs, le caractère trilingue de la Belgique impose trois packagings différents pour un même produit, ce qui augmente encore les coûts.