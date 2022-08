Face aux prix de l’énergie toujours en hausse, Vienne décide de ne pas illuminer le Ring pour les fêtes

La ville de Vienne, connue pour ses marchés de noël et son concert du nouvel an, va renoncer cette année à illuminer le Ring, sa plus célèbre avenue, afin d’économiser de l’énergie face au renchérissement des prix.

"Il n’y aura pas d’illuminations de noël cette année sur le Ring", l’artère circulaire entourant le centre-ville de la capitale autrichienne, a indiqué mercredi une porte-parole de la municipalité, Roberta Kraft, à l’AFP.

Par ailleurs, nous n’allumerons "les illuminations du marché de noël sur la place de la mairie qu’une fois la nuit tombée et non au crépuscule", a-t-elle ajouté. "C’est-à-dire à peu près une heure plus tard quotidiennement en moyenne".