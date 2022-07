Face aux icebergs, le restaurant étoilé le plus septentrional au monde

C'est à Ilimanaq, hameau de 50 habitants caché derrière les icebergs et accessible seulement par bateau ou hélicoptère, qu'on trouve depuis mi-juin "KOKS", étoilé le plus septentrional que le célèbre guide gastronomique ait jamais connu. Face à la mer, le restaurant, transféré depuis les Iles Féroé avec ses précieuses étoiles, est logé dans une étroite maison noire en bois, l'une des plus vieilles du Groenland. Le service est limité à une vingtaine de personnes, ce qui accentue le caractère hors du temps de l'expérience.

Sur cette terre rude où l'agriculture est quasiment absente (hormis dans le sud, à quelque 1.000 km de là), le chef expérimente avec la production locale, baleine comprise, sans oublier les algues. "On essaie de se concentrer le plus possible sur les produits groenlandais, du flétan aux crabes des neiges en passant par le bœuf musqué et la poule des neiges (ptarmigan), différentes herbes et baies", assure M. Ziska. Du ponton où les visiteurs ont parfois la chance d'admirer les baleines, l'équipe peut aussi directement pêcher des capelans.

Jusqu'à il y a quelques mois, le jeune chef dirigeait KOKS chez lui, aux Iles Féroé. Il y avait conquis sa première étoile en 2017, sa deuxième en 2019.

Là-bas, il a gagné le titre de Michelin le plus isolé du monde, dans un coin perdu de l'archipel.

Il prévoit d'y revenir pour une installation permanente mais explique avoir toujours voulu se frotter à un autre territoire de l'extrême Nord européen : "Islande, Groenland ou même Svalbard". Pour finalement choisir ce lieu situé à une heure de voilier d'Ilulissat, la troisième ville du Groenland, célèbre pour son immense glacier.