Face aux fortes chaleurs, la déshydratation menace : quels sont les premiers symptômes ? Comment l'éviter ?

Une bouche et une gorge sèches, ce sont les premiers symptômes de la déshydratation. A ce stade-là, on peut encore parler de déshydratation légère. Mais selon l’âge de la personne et l’intensité de son exposition à la chaleur, la déshydratation se manifestera sous différentes formes. Comme nous l’explique le docteur Mohamed El Kaissi, coordinateur du service des urgences au Grand Hôpital de Charleroi : " Ça peut aller de crampes dans le cas, par exemple, de jeunes qui font du sport sous le soleil, jusqu’à l’épuisement, des vertiges, des troubles de la vision chez des personnes plus âgées. Quand il y a ce qu’on appelle un coup de chaleur, avec une élévation importante de la température, alors il peut y avoir aussi de la confusion, des pertes de connaissance."

Ce sont les personnes âgées qui sont les plus sujettes à la déshydratation car souvent, elles ne ressentent pas le sentiment de soif. Et l’absence de cette perception peut avoir des conséquences graves et peut même être mortelle.

Il faut aussi surveiller particulièrement les nourrissons. Mais comment voir s’ils ne sont pas suffisamment hydratés ? "Chez les nourrissons, le manque de tonus y est signe de déshydratation", explique le docteur El Kaissi. Leur faire boire de petites quantités de façon régulière permet d’éviter tout problème. Chez les jeunes enfants, il est aussi important de leur rappeler qu’ils doivent s’hydrater.