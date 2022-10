Face aux crises, une des solutions est d’individualiser les droits sociaux et c’est "urgent", plaide Soralia

"Ce système, basé sur une conception familiale datant des années 1950, est non seulement obsolète, mais aussi inégalitaire lorsqu’on observe le fossé de plus en plus profond qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres", s’offusque Soralia. Celle-ci pointe également un côté "destructeur lorsqu’on prend en considération la situation d’une majorité de femmes", qui travaillent plus souvent à temps partiel que les hommes et dont les métiers dans lesquels elles sont surreprésentées (enseignement, nettoyage, infirmerie…) sont "moins valorisés" financièrement. Les femmes risquent donc plus de tomber dans la précarité que les hommes.

"Ce système de non-individualisation des droits sociaux est largement inégalitaire et nuisible pour les femmes, car non seulement il les maintient dans un lien de dépendance économique vis-à-vis de leur conjoint, mais en plus il constitue un réel obstacle pour celles qui souhaiteraient quitter le domicile, que ce soit par choix, nécessité ou sécurité", souligne Soralia.

Depuis les années 1980, de nombreuses associations, dont les mouvements féministes, réclament ainsi une individualisation des droits sociaux et la suppression du statut de cohabitant. "Afin que ces droits puissent réellement remplir leur fonction, c’est-à-dire protéger chaque individu de façon équitable, solidaire et juste contre les aléas de la vie mais aussi de pouvoir affronter ensemble les crises que nous traversons", conclut Soralia.