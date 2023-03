Face aux attaques, les Drag Queens et Kings continuent de lire des contes pour les enfants

Pour Sébastien Hanesse et ses huit artistes impliqués dans le projet, il est difficile de comprendre ces réactions virulentes sur les réseaux sociaux et désormais directement sur le lieu de leurs performances artistiques. " Si ces opposants assistaient à nos lectures, ils verraient qu’il n’y a vraiment aucun souci ! "

Avec " Unique en Son Genre ", des Drag Queens* et des Drag Kings** content des histoires, transmettent des témoignages, répondent aux questions du public et luttent contre les stéréotypes et les discriminations à travers les mots et la littérature. " Nous ne questionnons pas juste le genre, le masculin et le féminin. Nous parlons aussi de la liberté, de l’écologie, de la grossophobie. Globalement, nous essayons de parler de toutes les formes de discriminations de notre société. Et nous avons une règle d’or : nous ne parlons jamais de sexualité avec des enfants. "

La Drag Queen Edna Sorgelsen, candidate de la saison 1 de l'émission TV "Drag Race Belgique", participe à ces animations depuis plusieurs années. "J’ai toujours trouvé important d’expliquer aux enfants qu’il est possible de faire autre chose que ce que la société nous inculque. Selon les codes, les petits garçons doivent porter des shorts et des pantalons et les filles des robes et des colliers. Mais pourquoi ne pas mêler les codes ? " expliquait-elle à la RTBF en 2021.

Pour Sandra Van Den Kamp, une autre drag Queen, les contes s’adaptent particulièrement bien au jeune public. “Avec la fiction, on peut raconter plein de choses. On peut le raconter en plus d’une façon adaptée pour les enfants. On aborde des choses très simples qui, en plus, à cet âge-là ne sont pas encore complètement solidifiées. En fait, ils sont en train d’apprendre ces codes-là. "Unique en son genre", c’est une fenêtre sur d’autres façons de penser, sur d’autres codes”, explique la Drag Queen au micro de nos confrères de RTC-Liège.

A travers ce projet, Sébastien cherche aussi à déconstruire les stéréotypes autour du drag. " Les Drag sont des artistes avant tout. On les a beaucoup catégorisés et réduits au monde de la nuit. Mais ces artistes sont multiples : ils travaillent dans des théâtres et des cabarets, ils font preuve de pédagogie, ils partagent leur vécu personnel. Puis, il y a toujours un peu de magie lorsque les jeunes découvrent les Drag Queens/Kings/Queer comme face à des personnages costumés. Nous sommes dans l’ordre du clownesque. "