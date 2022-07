Face au soutien armé des occidentaux, les objectifs de l’armée russe vont dépasser les limites du Donbass

C’est la justification qu’avance Sergeï Lavrov pour une extension des objectifs militaires russes en Ukraine :

"Maintenant, la géographie est différente. Ce n’est pas seulement la RPL (République populaire de Lougansk – ndlr) et la RPD (République populaire de Donietsk – ndlr). C’est aussi la région de Kherson et la région de Zaporozhia et un certain nombre d’autres territoires. Ce processus se poursuit, et continue de manière cohérente et persistante."

La Russie présente cette évolution comme une riposte à l’aide militaire occidentale apportée à l’armée ukrainienne. En particulier les systèmes lance-missiles américains HIMARS. Le ministre russe poursuit :

"Alors que l’Occident, dans une telle rage impuissante ou dans un désir d’aggraver la situation autant que possible, inonde l’Ukraine de plus en plus d’armes à longue portée, ils ont déjà ces HIMARS. Oleksii Reznikov (ministre ukrainien de la défense – ndlr) se vante d’avoir déjà reçu des munitions d’une portée de 300 km. Eh bien, cela signifie que les objectifs géographiques s’éloigneront encore plus de la ligne actuelle".

La portée augmentée de l’artillerie ukrainienne rend ainsi des objectifs en zones contrôlées par la Russie atteignables. Ce qui pourrait inciter la Russie à augmenter sa zone tampon entre l’armée ukrainienne et le territoire russe.