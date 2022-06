Face au soleil, prendre soin de sa peau commence dès l'assiette

Quels sont les effets de l'alimentation sur la peau ? Existe-t-il un régime "type" pour préparer sa peau au soleil ? Que manger après un coup de soleil ?

Le diététicien-nutritionniste Charles Brumauld, également connu sur le réseau social TikTok sous le pseudo @letiktoknutri, conseille de se tourner vers des aliments à forte teneur en antioxydants et en vitamine C. Entre deux consultations, le fondateur du podcast "Dans la Poire", où il distille des conseils pour mieux manger. Interview.

Quels sont les légumes à privilégier avant une exposition au soleil ?

Les aliments à forte teneur en antioxydants et en vitamine C tels que les kiwis, le persil, les brocolis crus ou encore les poivrons crus. Donc, les légumes colorés comme les tomates, la carotte, pourvoyeuse du fameux beta-carotène, une famille d'antioxydants, les poivrons, les oranges sanguines, les figues, les pêches mais aussi les épices comme le curcuma, le curry, la cannelle ou encore le thé vert (ou blanc) ou le chocolat noir s'il est supérieur à 70% en cacao.

Quels sont leurs effets sur la peau ?

Nous avons des systèmes endogènes antioxydants. Ce sont des substances produites par le corps pour se protéger de l'excès de radicaux libres qui peuvent faire "rouiller" nos cellules. Quand ces systèmes de défense sont dépassés par l'alcool, le tabac, le stress ou une alimentation déséquilibrée, il peut être utile de se tourner vers l'alimentation (et la complémentation) pour les soutenir et contribuer à la formation de collagène.

Néanmoins, j'insiste, aucun aliment ne protège du risque du cancer de la peau ou de vieillissement cutané comme les rides, les taches... Il convient donc de respecter les conseils de base comme ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée, porter des vêtements, s'exposer modérément et utiliser une crème solaire à fort indice de protection UVA ET UVB.

D'autres aliments et d'autres boissons sont-ils à privilégier avant de s'exposer au soleil ?

Rien, à part l'eau. Nous transpirons davantage à cause du soleil et de la chaleur. Pour compenser cette déshydratation, buvez 1,5 à 2 litres par jour, selon vos pertes et consommez régulièrement des fruits et légumes riches en eau tels que le concombre, les tomates, le melon, le poivron... Un autre moyen de s'hydrater.