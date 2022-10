Face au réchauffement climatique, la détresse des ours polaires

La vie est de plus en plus difficile des ours polaires en été. Pas de glace, pas de banquise. Chaque année, c’est de pire en pire. Avec le réchauffement de la planète, la glace fond plus tôt, elle réapparaît plus tard et sans glace, ils ont plus de mal pour chasser les phoques, leur nourriture préférée. Du coup, ils ne mangent pas et ils perdent entre 1 et 2 kilos par jour. Parfois, ils ont tellement faim qu’ils cherchent de la nourriture en ville. D’après les experts, ils peuvent tenir environ 180 jours. Mais après ça devient vraiment compliqué pour eux.

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.