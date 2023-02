Face au manque de personnel, les travailleurs du secteur de l’accueil tirent la sonnette d’alarme

Les moyens supplémentaires n’existent pas. Le risque c’est de gérer seulement les urgences, sans avoir le temps pour les missions de fond. "On a des jeunes proches de devenir des adultes. Ils vont être envoyés dans la société et dans un environnement extérieur à l’institut. On doit assurer à la fois une prise en charge et un suivi individuel des jeunes : les faire avancer dans leurs projets personnels et en même temps organiser de la gestion de groupe. Cette double casquette est parfois compliquée", explique Johane Baty, responsable d’Escal’ado.

Quelques kilomètres plus loin, le service d’accueil de jour Solignac fait face aux mêmes difficultés. L’équipe travaille sans marge de manœuvre. Au moindre pépin, comme l’absence d’un colloque, c’est toute la machine qui se grippe. "Le sourire est toujours présent", nuance André Vanherck, éducateur spécialisé et délégué CNE. "Je crois que la volonté et la relation avec le bénéficiaire vont dépasser ça mais au détriment de certaines choses." Le risque pour les équipes, dit-il, c’est de tomber en burn-out.