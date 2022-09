Face au manque de diversité de la presse dans certains pays européens, la Commission propose un règlement sur la liberté des médias

Reporters sans frontières a salué vendredi la proposition, tout en notant des choses à améliorer. "La proposition […] doit être saluée et défendue, car elle marque la volonté de la Commission de préserver les valeurs de l’Union face aux puissances privées, aux États autoritaires et aux manipulations extérieures", commente le secrétaire général de l’ONG, Christophe Deloire, via communiqué. L’idée d’avoir un socle commun de principes, de reconnaitre le droit du public à une information pluraliste et indépendante, et de s’intéresser à l’effet des concentrations sur le contenu sont autant d’éléments positifs, souligne l’organisation. Un point à améliorer, selon elle, est la définition des médias qui devront être protégés contre le retrait abusif de contenu journalistique par les plateformes en ligne. Le cadre est trop large, ce qui menace de rendre cette disposition inefficace, estime Reporters Sans Frontières.

Des associations d’éditeurs (EMMA et ENPA, dont font partie les organisations belges We Media et LAPRESSE. be) ont quant à elles exprimé cette semaine leur crainte d’un "contrôle plus étroit par les autorités des médias, ou, indirectement, la Commission". Pour ces organisations, le texte équivaut justement à "une menace pour la liberté de la presse".