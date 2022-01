Face au manque d'employés, les fast-foods américains montent leurs prix

Selon l'association qui représente des restaurateurs américains, plus des trois quarts des propriétaires de lieux de restauration (78%) ne disposent pas d'assez de personnel pour gérer une activité normale.

Les métiers de la restauration ne séduisent plus : 15% des salariés ont déclaré avoir changé de secteur d'activité en 2021 et 33% des salariés ont confié vouloir quitter le secteur d'ici fin 2021, d'après une étude black Box Intelligence.

Résultat, le milieu de la restauration et des bars, l'un des plus touchés par la vague de démissions qui touche actuellement les Etats-Unis ("The Big Quit"), compterait un million d'emplois non pourvus, selon la National Restaurant Association.