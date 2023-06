Face au harcèlement scolaire, certaines écoles décident de former leurs professeurs pour détecter les signes

En classe, dans la cour de récréation ou encore sur les réseaux sociaux, un élève sur trois est harcelé à l’école en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour Duncan, alors âgé de 6 ans, le harcèlement qu’il subissait concernait son physique. Lorsqu’il décide de se tourner vers ses professeurs, ces derniers le renvoient vers le PMS, où il trouvera après beaucoup d’attente un soutien psychologique.

Pour tenter de réagir plus rapidement, certaines écoles ont décidé de former leurs professeurs à détecter les signes de harcèlement et à lutter contre le phénomène.