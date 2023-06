Face au harcèlement et aux agressions sexuelles en festival, voici ce qui est mis en place par le Plan SACHA cet été

La plupart des festivals établissent une charte de bonnes conduites pour les festivaliers, distribue des flyers ou fait des communiqués de presse, mais ce n’est pas suffisant selon Ana Seré.

Florence Higuet du festival Esperanzah, un des premiers festivals qui a mis en place les protocoles du Plan SACHA, pense de même : "On avait eu en 2018 quelques retours de festivaliers hommes et femmes, qui avaient eu des problèmes de harcèlement, de violences sexuelles et sexistes. On a décidé de mettre en place un plan d’action. Mettre en place le protocole Plan Sacha n’est pas si complexe, c’est surtout une question de volonté. Une partie de notre public est déjà sensibilisée à ces questions. En 2023, tous les jeunes et le public en général en ont au moins entendu parler".

Caroline Kilesse du festival Kultur Bazart, un petit collectif bruxellois qui organise des évènements pluridisciplinaires pour mettre en avant des artistes émergentes, raconte : "Suite à des témoignages d’agression, on a dû annuler et repenser nos évènements. On a fait appel au Plan SACHA. Au final, une équipe de bénévole prend en charge la sensibilisation du public et une autre celle de la prise en charge des victimes".