Face au Covid, est-ce que vous êtes prêts au retour de certaines restrictions ?

Le débat se conclut à Saint-Servais, dans la province de Namur, avec Fabienne : "Mon mari et moi avons le Covid. Je ne suis vraiment pas bien malgré le vaccin. Je continue de porter le masque et tout le monde me trouve ridicule. Je pense que le gouvernement devrait revenir en arrière et obliger le port du masque. J’étais à une soirée la semaine passée, on n’était pas obligé de porter le masque et c’est là que j’ai été contaminée."

